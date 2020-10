Perez Hilton: ’Spijt dat ik Ariana Grande pestte’

We schrijven het jaar 2011 waarin Perez de op dat moment nog jonge Ariana Grande wil begeleiden als manager. De zangeres koos echter voor iemand anders en dat zat Perez flink dwars. „Ik was echt gekwetst. Jarenlang bleef ik super kleinzielig naar Ariana op mijn website en sociale media”, schrijft hij. „Daar heb ik spijt van.”

Het is een van de vele dingen waar Perez jaren later met berouw op terugkijkt. „Ik heb van veel dingen spijt. Vooral omdat ik nu inzie dat ik nooit zo gemeen of hard hoefde te zijn. Een van de vele dingen waar ik spijt van heb is dat ik zo veel mensen heb gekwetst door ze nare bijnamen te geven en bovenal dat ik niet aardig was tegen de kinderen van celebrity’s.”