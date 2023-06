Premium Het beste van De Telegraaf

Erik Mouthaan ziet Abraham in de States: ’New York voelt nu meer als thuis’

Zijn eerste vakantie vierde hij er al in 1995, maar pas elf jaar later werd Erik Mouthaan daadwerkelijk inwoner van New York. Daarmee trad hij in de voetsporen van Max Westerman, die tussen 1991 en 2006 als eerste correspondent voor het RTL Nieuws de kijker bijpraatte over het reilen en zeilen in Amerika. Er brak voor Erik, die daarvoor onder meer nog het koninklijk huis op de voet volgde, een nieuwe periode in zijn leven aan.