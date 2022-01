Rechtszaak om 13 Reasons Why geseponeerd

De dramaserie draait om de zelfmoord van tiener Hannah, die cassettebandjes achterlaat waarop ze heeft ingesproken hoe ze tot die daad is gekomen. In de laatste aflevering van het eerste seizoen van 13 Reasons Why was oorspronkelijk te zien hoe Hannah zelfmoord pleegt. Die scène verwijderde Netflix twee jaar na de release van de serie.

De vader van het meisje waar de rechtszaak om draaide stelde dat de serie heeft bijgedragen aan de beslissing van zijn dochter om haar leven te beëindigen. Volgens The Hollywood Reporter sprak de rechter maandag uit dat ze de zaak tragisch vond, maar dat de content van Netflix valt onder de vrijheid van meningsuiting.

Heeft u hulp nodig? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).