Jennifer Aniston neemt afstand van antisemitische post Jamie Foxx

Op zijn eigen pagina deelde Foxx een bericht met daarin de tekst: „Ze hebben ene Jezus vermoord, wat denk je dat ze met jou zullen doen???! #FakeFriends #FakeLove.” Aniston was een van de vele mensen die het bericht een hartje gaf, maar volgens de actrice was dit niet de bedoeling.

„Dit maakt me echt ziek. Ik heb dit bericht niet expres of per ongeluk geliket. En belangrijker nog, ik wil open en eerlijk zijn tegen mijn vrienden en iedereen die gekwetst is door dit bericht in hun feed. Ik steun deze of welke vorm van antisemitisme dan ook NIET. Ik tolereer echt geen HAAT op wat voor manier dan ook. Punt.”