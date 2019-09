Geknipt voor straatrat

De acteur, hier samen met Tessa Sunniva van Tol als Dmitry en Anya: ,,Met de Duitse Anastasia ben ik goed bevriend geraakt; die band moet ik met Tessa opnieuw opbouwen.” Ⓒ Foto Annemieke van der Togt/ Roy Beusker Fotografie

In Duitsland is hij een ster, maar in Nederland gaat er nog niet gelijk een belletje rinkelen bij de naam Milan van Waardenburg. Met de rol van Dmitry in de nieuwe megaproductie Anastasia, die zondag in het AFAS Circustheater in Scheveningen in première gaat, hoopt hij dat daar verandering in komt. „In je moedertaal zingen is toch wel heel speciaal.”