Britt Dekker moet NK dressuur laten lopen

„Super erge pech! George heeft zijn hoofd gestoten in de vrachtwagen en heeft nu een oud wondje op zijn wang gestoten waardoor het korstje eraf is gegaan”, schrijft Britt teleurgesteld op Instagram. „Gelukkig heeft hij er geen last van en is het maar een halve centimeter maar met een wondje wat open is mag je geen wedstrijd rijden en hebben we dus samen met iemand van de wedstrijd besloten het uiteindelijk toch niet te doen.”

Britt en George stonden in de top tien van Noord-Holland. Hoewel de teleurstelling groot is, vindt ze het wel een goede regel dat geblesseerde paarden niet in actie mogen komen. „Ik vind het in ieder geval al heel gaaf dat we al zover zijn gekomen, op naar volgend jaar dan maar!”

Vorig jaar lukte het Britt wel om het NK voor amateurs te halen. Ze werd toen in de finale dertiende.