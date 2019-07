’Teen Mom’-ster opgepakt voor geweldpleging

De politie in Indianapolis, waar de 29-jarige werd opgepakt, doet geen uitspraken in zaken rond huiselijk geweld. Het is dus niet duidelijk wie het vermeende slachtoffer is in de zaak en wat er precies is gebeurd.

Amber deed in 2009 mee met realityshow 16 and Pregnant. Ze was toen als 18-jarige zwanger van haar dochter Leah. In vervolgshow Teen Mom was het jaar erop te zien dat ze de vader van haar kind in het gezicht sloeg. Na de uitzending werd ze destijds ook opgepakt voor huiselijk geweld.

De realityster ging in 2012 zeventien maanden de gevangenis in omdat ze de regels van haar voorwaardelijke vrijlating in een drugszaak had overtreden.