Big Brother-Thomas: ’Ik heb dus óók een mooie prijs gewonnen!’

Thomas over zijn nieuwe liefde Jill: ,,We gaan de komende tijd uitzoeken wat we exact voor elkaar voelen.’’ Ⓒ INGO CALI

Het was een sidderende Big Brother-finale tussen Jill Goede (22), Nick Kraft (30) en Liese Luwel (28). Jill ging uiteindelijk met de prijzenpot van 70.405,50 euro terug naar huis. Na honderd dagen het avontuur te zijn aangegaan, trekken ze vanuit een beschermde omgeving weer de wijde wereld in. En dat is flink wennen, als je geen flauw benul hebt wat er zich in die ruime drie maanden buiten allemaal heeft afgespeeld.