BN’ers betuigen liefde aan Marco en Leontine Borsato

Op Facebook liet de zanger weten dat ze ’met pijn in onze harten’ besloten hebben om uit elkaar te gaan. Leontine deelde dezelfde tekst even later ook via Instagram. Beide berichten leverden vele reacties op. Onder meer Connie Breukhoven, Leco van Zadelhoff, Quinty Trustfull, Ali B en Danny de Munk laten een hartje achter onder de post. Ook sterren als Roxeanne Hazes, Jeroen van Koningsbrugge, Jamai Loman, Rico Verhoeven en Romy Monteiro laten weten mee te leven met de twee.

„Alleen maar liefde voor jullie”, schrijft Rossana Kluivert. Olcay Gulsen reageert op haar beurt met: „Heel veel liefde voor jullie als gezin.” Ook Maik de Boer stuurt „niets dan liefde.” Jan de Hoop moet nog even bijkomen van het nieuws. „Ik moet even in de stabiele zijligging”, laat hij weten op Twitter.