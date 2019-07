Habiba uit Groeten uit Holland overleden

„Zojuist heeft ons het bericht bereikt dat Habiba vanochtend vroeg is overleden. In twee seizoenen Groeten uit Holland wist ze met haar liefdevolle eigenwijsheid heel Nederland in te palmen. Wij zullen ons deze vrolijke, goedlachse en scherpe vrouw met veel liefde herinneren”, schrijft de omroep.

In Groeten uit Holland gaan vijf eerste generatie Marokkaanse vrouwen met elkaar op stap om Nederlanders te ontmoeten en Nederland te ontdekken. Habiba uit Leusden veroverde al gauw de harten van de kijkers. In januari maakte Habiba zelf in het programma bekend dat ze alvleesklierkanker had, maar dat de tumor inmiddels verwijderd was en de kanker niet was uitgezaaid. „Ik ben weer goud van binnen”, zei ze toen. Ze zou over een klein jaartje hersteld moeten zijn en sprak toen ook haar wensen uit: een reis naar Marokko, of als ze echt groot zou dromen: een wereldreis.

In mei bleek zij echter opnieuw heel ziek. Artsen gaven toen aan niet veel meer voor de 66-jarige te kunnen doen.

Bekijk ook: Artsen kunnen weinig meer doen voor Habiba