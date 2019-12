Billy Dee Williams voelt zich zowel man als vrouw

De 82-jarige zegt in het artikel dat hij altijd heeft geprobeerd vooral zichzelf te zijn. „Ik zie mezelf als een redelijk kleurrijk persoon, die zichzelf of haarzelf niet al te serieus neemt.” Daarna legt de acteur uit: „Ik gebruik de termen zichzelf én haarzelf omdat ik me vrouwelijk en mannelijk voel. Ik ben een heel zachtaardig persoon, ik ben niet bang om die kant van mezelf te laten zien.”

Williams is vooral bekend als Lando Calrissian. Hij speelde dat personage in twee Star Wars-films: The Empire Strikes Back en Return Of The Jedi en keert later deze maand terug als de oude vriend van Han Solo in de laatste film uit de huidige reeks, The Return Of Skywalker.