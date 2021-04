SPEC reageert op emotionele tweets Ronnie Flex over Top Notch

Het feit dat de samenwerking werd beëindigd, is toen niet gecommuniceerd, volgens SPEC. Ronnie Flex stond donderdag nog wel op de website van Top Notch. Bilal Wahib, waarmee Top Notch een maand geleden brak, is wel van de website gehaald. Het is niet duidelijk wat de reden van de breuk is.

Ronnie Flex plaatste in de nacht van woensdag op donderdag een reeks emotionele Twitter-berichten die leken te wijzen op een recente breuk met zijn platenlabel. Later verwijderde de rapper deze teksten weer. Hij schreef: „Dat jullie mij hebben laten gaan is een schande voor nl muziek.. ik hou met heel mijn hart van hiphop en de cultuur, ik heb jullie hits gegeven. Ik heb andere artiesten van jullie hits gegeven. Ik heb jullie alles gegeven wat ik heb... het is een pure schande, dat meen ik echt.”

Gekwetst

De rapper vervolgde: „Ik heb meer gegeven dan dat ik kan geven en ik ben betaald met finessings.” Dit is een urban woord voor het bespelen van iemand. „Het is een schande, ik zou geen artiest dit aandoen. Ik ben altijd eerlijk en oprecht, ik verdien dit niet.” Flex stelt zich „pijnlijk en diep gekwetst” te voelen. „Nu moet ik het zelf doen en ik ga het doen ook. Ik heb alles gegeven, altijd, om misbruik van me te laten maken.. ’t is niet eerlijk. Noem een beter Nederlands album dan Rémi.” Het album Rémi uit 2017 was een van de grote successen van Flex.

Later verwijderde hij deze teksten weer. Volgens SPEC was er geen directe aanleiding voor de reeks berichten.