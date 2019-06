Chris Pratt en Katherine Schwarzenegger willen snel kinderen

De 29-jarige dochter van Arnold Schwarzenegger kan al een beetje oefenen met de 6-jarige zoon die de acteur kreeg met zijn ex-vrouw Anna Faris. „Ze kan niet geloven hoe haar leven is veranderd sinds ze Chris heeft leren kennen. Hij was aan het begin van hun relatie al heel duidelijk over wat hij precies verwacht en zij heeft zich nooit eerder zo veilig en geliefd gevoeld. Ze voelen zich allebei erg gezegend dat ze elkaar hebben gevonden en willen hun gezin zo snel mogelijk uitbreiden.”

Het koppel is sinds vorige zomer bij elkaar. Zaterdag gaven ze elkaar het jawoord op een boerderij in Californië.