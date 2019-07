Harry en Meghan onder vuur om felicitatie

„Van harte gefeliciteerd. We wensen je een heel speciale dag en heel veel liefde!” Het lijkt een hele normale en lieve felicitatie van een oom en tante naar hun neefje, maar het leverde Harry en Meghan een stortvloed aan kritiek op.

Prins George is maandag zes jaar geworden en dat ging ook op Instagram niet ongemerkt voorbij. Prins William en Catherine deelden een aantal foto’s van hun jarige zoontje waarop Harry en Meghan de felicitatie besloten te schrijven.

Volgens de volgers van het account gaan ze echter hun boekje te buiten. „Hij is de toekomstige koning. Behandel hem met respect”, reageert een boze volger. „Het is prins George voor jullie”, schrijft een ander. Het is slechts een greep uit de vele boze reacties van fans die lijken te denken dat Harry en Meghan hun plek in de hiërarchie niet kennen.