James Bond-regisseur Michael Apted (79) overleden

Apted raakte bekend door zijn Up-reeks waarvoor hij sinds 1963 een groep mensen elke zeven jaar opnieuw interviewde over hun dromen, ambities en wat daar terecht van was gekomen. De meest recente reeks stamt uit 2019.

De documentaires leverden Apted wereldwijde bekendheid op. In 2005 werd Up door Channel 4 uitgeroepen tot de beste documentairereeks aller tijden.

Apted regisseerde ook verschillende tv-series en films. In 1972 maakte hij zijn debuut met The Triple Echo. Later was hij verantwoordelijk voor films als Coal Miner’s Daughter (1980), Gorillas in the Mist (1988), Nell (1994), de James Bond-film The World Is Not Enough (1999) en The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010).

Apted was van 2003 tot 2009 voorzitter van de Directors Guild of America. Hij trouwde drie keer.