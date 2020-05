Lionel Richie blaast We Are The World nieuw leven in

We Are The World was in 1985 de tegenhanger van Do They Know It’s Christmas, het lied waarmee Britse artiesten eind 1984 onder leiding van Bob Geldof en Midge Ure geld inzamelden voor Afrika.

Voor de nieuwe versie heeft Lionel onder meer Katy Perry en Luke Bryan gestrikt. Ook oud-deelnemers Jordin Sparks, Lauren Alaina, Scotty McCreery en Fantasia doen mee. De huidige deelnemers van American Idol mogen ook meezingen.

Bruce Springsteen

Het is de derde versie van We Are The World. Na 1985 werd er in 2010 een nieuwe gemaakt om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving op Haïti.

Lionel Richie schreef We Are The World in 1985 samen met Michael Jackson. De opbrengst ging naar de organisatie United Support Of Artists For Africa (USA For Africa). Beide sterren waren natuurlijk in de clip van de wereldhit te zien, maar ook Bruce Springsteen trok veel aandacht, mede door zijn bijdrage aan de song brak hij definitief door bij het grote publiek.