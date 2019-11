Harry prijst rugbyspeler na hiv-onthulling

Volgens Harry heeft Thomas ’ontzettend veel gedaan’ om hiv bespreekbaar te maken en bewustwording te creëren dat het doodnormaal is om jezelf te laten testen. De twee hadden ontmoetingen met de spelers van de Londense rugbyclub, die zichzelf bestempelt als de eerste gay rugbyclub ter wereld, om het bewustzijn over het onderwerp te vergroten.

De sporter, die in 2009 uit de kast kwam, deelde in september een filmpje waarin hij vertelt dat hij besmet is met het virus. Voor zover bekend is Thomas de eerste sporter uit het Verenigd Koninkrijk die een hiv-diagnose zelf heeft bekendgemaakt. Prins William sprak destijds ook al zijn steun uit aan Thomas.

Harry ging niet met lege handen naar huis. Hij kreeg van de Kings Cross Steelers een shirtje uitgereikt met de naam van zijn zoon Archie erop.