Schietpartij op landgoed van rapper DaBaby

Ⓒ ANP/HH

Op het landgoed van de Amerikaanse rapper DaBaby in North Carolina heeft woensdag een schietpartij plaatsgevonden. De politie laat aan Amerikaanse media weten dat iemand is neergeschoten en met een schotwond naar het ziekenhuis is overgebracht. De gewonde is buiten levensgevaar.