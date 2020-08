Vier crewleden Jurassic World besmet met corona op Malta

De vier besmette mensen van de productie zitten in quarantaine, net als alle collega’s en anderen met wie ze in aanraking zijn gekomen. In totaal zullen er nu zo’n tweehonderd crewleden op Malta meewerken aan de derde Jurassic World, dat is ongeveer de helft van wat was gepland. Ook hoofdrolspelers Chris Pratt, Bryce Dallas Howard en Sam Neill zullen niet langer naar het eiland vliegen om scènes te schieten.

De opnames van de film kwamen in februari al na twee weken stil te liggen. Vorige maand zijn deze weer hervat. Jurassic World: Dominion moet volgend jaar juni verschijnen.