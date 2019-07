Beyoncé en Jay-Z ontmoeten Harry en Meghan

Harry schudt de hand van Jay Z. Ⓒ AFP

Nadat er eerder al volop gespeculeerd werd dat de Amerikaanse supersterren Beyoncé en Jay-Z weleens de Britse royals tegen het lijf zouden kunnen lopen op de Europese première van The Lion King in Londen, is zondagavond op foto’s te zien dat de twee bekende stellen daadwerkelijk een ontmoeting hebben.