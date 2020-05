Harry en Meghan schermen villa af na inkijk van voorbijgangers

Het enorme landgoed ligt namelijk vlak naast een populaire hiking trail. Het mag dan verder helemaal afgesloten zijn, met een eigen toegangspoort en overal camerabewaking; vanaf het pad blijkt men zo bij de villa naar binnen te kunnen kijken. En dat was nou net niet waarvoor Harry en Meghan naar de andere kant van de oceaan zijn gevlogen.

Dat ze dit lek in hun privacy niet eerder hebben opgemerkt, komt omdat het pad pas dit weekens is opengegaan voor publiek. Tot dan toe was het vanwege de coronacrisis afgesloten. Helaas voor het koppel loopt de trail precies om hun wooncommunity Beverly Ridge Estates en is er bovendien een heuvel, die de wandelaars het ideale uitzicht biedt op hun verblijf.

De privacyschermen waaraan bouwvakkers deze dagen werken, moeten hen nu weer de rust teruggeven waar ze zo dringend aan toe waren. Passen ze daarmee wel helemaal in Los Angeles, waar diverse sterren zo de nodige maatregelen hebben getroffen om niet alleen hun privacy, maar ook hun levens en bezittingen te beschermen.