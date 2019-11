Martin Garrix wint MTV European Music Award

Voor de award waren ook The Chainsmokers, DJ Snake, Marshmello en Calvin Harris genomineerd. Marshmello won de award vorig jaar. Eerder werd al bekend dat de rapper Snelle de Best Dutch Award won.

Rosalia won samen met J Balvin ft. El Guincho een award in de categorie Best Collaboration voor hun song Con Altura. De concurrentie in die categorie was zwaar. Ook Mark Ronson en Miley Cyrus waren genomineerd voor Nothing Breaks Like a Heart en natuurlijk behoorde monsterhit Old Town Road van Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus ook tot de kanshebbers.

Nicki Minaj mocht de award voor Best Hip Hop op komen halen, maar ze was niet in Spanje en bedankte haar fans via een videoboodschap. Ook Halsey viel in de prijzen. Ze kreeg de award voor Best Pop. Ze liet in de verkiezing sterren als Ariana Grande, Shawn Mendes en Jonas Brothers achter zich.