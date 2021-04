’Samantha de Jong opgenomen in ziekenhuis na dood vriend’

Samantha zou onwel zijn geworden toen zij troost zocht bij een vriendin en daarom uit voorzorg naar het ziekenhuis zijn overgebracht. De tv-ster, die tien jaar geleden landelijk bekend werd door Reinout Oerlemans’ hitserie Oh, Oh, Cherso, zou sinds gisteren in een soort shock verkeren toen haar minnaar, de vader van haar in november geboren derde kind, voor haar ogen overleed.

„Ik heb je geholpen maar niets hielp. De artsen en politie namen het over (…) Ik ga je missen boef”, postte zij op Instagram, kort nadat het drama zich voltrok. Zoals gebruikelijk doet de politie onderzoek naar de toedracht.

Het is onduidelijk hoe het nu met Samantha is gesteld. Zij zou vooral behoefte hebben aan ’rust’.