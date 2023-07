Tennisster Naomi Osaka en rapper Cordae verwelkomen eerste kind

Een bron meldt aan People dat de 25-jarige tennisster en haar dochter het goed maken. De Japanse Osaka maakte in januari via Instagram bekend zwanger te zijn. In juni onthulde ze dat ze een meisje zou krijgen.

Osaka en haar vriend Cordae zijn sinds 2019 samen. De in 2020 voor een Grammy genomineerde Cordae werkte in het verleden samen met onder meer H.E.R en Young Thug.