’Yoko Ono (87) heeft 24 uur per dag zorg nodig’

De 87-jarige Yoko werd vorig jaar voor het laatst in het openbaar gefotografeerd, toen ze, zittend in een rolstoel, deelnam aan de Women’s March in Columbus Circle. Inmiddels zou de kunstenares haar negen kamers tellende appartement, in The Dakota in New York, nog maar nauwelijks verlaten.

Haar goede vriend en woordvoerder, Elliot Mintz, vertelt aan The New York Post dat Yoko nog altijd helder van geest is en dat ze haar zoon Sean Lennon zo’n drie keer per week uitnodigt voor een diner bij haar thuis. „Sean is haar beste vriend. En hoewel ze fysiek absoluut achteruit is gegaan, zoals iedereen op die leeftijd, is ze nog steeds zo scherp als altijd.”

Beatles-breuk

Yoko Ono trouwde in 1969 met John Lennon, die op dat moment deel uitmaakte van de Britse band The Beatles. Door haar voortdurende aanwezigheid in de opnamestudio’s en de daarbij komende irritaties bij George Harrison, Paul McCartney en Ringo Starr, wordt de in Japan geboren artieste en muzikant vaak gezien als aanleiding voor de breuk.

Onterecht, zo vertelde Macca in 2012 aan The Guardian: „Ze heeft de breuk zeker niet veroorzaakt, de groep ging gewoon uiteen. Voor John was ze interessant vanwege haar avant-garde stijl, haar andere kijk op de zaken. Ze liet John een andere wereld zien en dat vond hij heel aantrekkelijk. Het was toen tijd voor John om te vertrekken, hij zou sowieso een andere weg ingaan.”