Als het lievelingetje van de steenrijke mediamagnaat ROBERT MAXWELL kreeg GHISLAINE MAXWELL (59) in haar jeugd alles wat haar hartje begeerde. Het overlijden van haar vader in 1991 kwam dan ook hard aan bij de Britse socialite. Een tragische gebeurtenis die haar in de armen zou hebben gedreven van misbruikmiljardair JEFFREY EPSTEIN...