Nicolette van Dam en Bas Smit schakelen hulptroepen in voor De Amsterdamse Zomer

„Gisteren was echt klote”, zegt Bas over de zaterdag, waarop het evenement kampte met een pinstoring en te weinig personeel, wat voor grote drukte zorgde. „We hebben er zo onwijs naar toe gewerkt. Heel veel barpersoneel komt niet opdagen, een derde. Dan staat er ruim honderd man minder aan de bar en is er paniek op het veld.”

Voor zondag hebben Smit en zijn partner Nicolette van Dam een oproep geplaatst op Instagram, voor meer barpersoneel. „Mensen uit het horecavak komen ons speciaal helpen. Dat is wel heel bijzonder”, aldus Nicolette. „Vandaag gaat zoals het zou moeten zijn”, vult Bas aan.

Bas en Nicolette lieten eerder zondag weten ’teleurgesteld’ te zijn in het verloop van de eerste dag. „We hebben helaas te maken gehad met factoren die we niet meer opgelost kregen, zoals ruim 1/3 van het barpersoneel wat niet op kwam dagen en een pinstoring. We hebben geprobeerd dit op te lossen, maar kregen dit in deze uitdagende markt niet meer voor elkaar”, stond in de verklaring van de organisatie. „Onze oprechte excuses. Ook wij hadden dit liever anders gezien en voelen dat we tekort zijn geschoten.”