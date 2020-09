Tommie Christiaan en vriendin verwachten eerste kindje

„Zien jullie dat mini buikje”, schrijft Tommie bij een foto van zijn vriendin.

„Onze grootste wens komt uit en we zijn zo dankbaar en gelukkig dat we dit mogen meemaken. Het gaat super goed met Jamie en we genieten heel erg van de zwangerschap.”

Het is het eerste kind voor het koppel. Tommie heeft wel al een 7-jarige dochter uit een vorige relatie.