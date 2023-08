Kane krijgt vierdelige docuserie op Videoland

De makers van de documentaire konden putten uit ruim honderd uur aan beeldmateriaal van oprichters Dinand Woesthoff en Dennis van Leeuwen. De mannen komen in de serie ook aan het woord en vertellen onder meer voor het eerst over de reden achter de breuk van Kane. Ook onder anderen voormalig manager Edwin Jansen, oud-bandleden zoals Cyril Directie en Martijn Bosman en verschillende TMF-dj’s zijn erin te zien.

„Deze vierdelige documentaireserie is een bijzondere manier om met trots en verbazing achterom te kijken naar een soms bijna ongelooflijk avontuur vol passie, vuur, ups en downs”, zegt Woesthoff. „Een rollercoasterride onderweg naar dromen en zoveel meer. Een verhaal dat nu voor het eerst van binnenuit verteld wordt.”

Later is nu

Ook Van Leeuwen is blij het verhaal van de band te delen. „Meer dan 25 jaar geleden startte het Kane avontuur. Ik weet niet meer exact wát ons dreef, maar we besloten vanaf dag één echt alles te filmen onder het mom van: ’leuk voor later’. En later is nu.”

Vorige week zei Radio 538-dj Tim Klijn in zijn ochtendshow al dat er een documentaire over Kane zou uitkomen. Ook beweerde de dj dat de groep begin 2024 een concert zou geven in Rotterdam Ahoy. Woesthoff was de afgelopen week niet bereikbaar voor commentaar. Bij Ahoy staat vooralsnog niets op de agenda.

De serie is vanaf 25 september te zien bij de streamingsdienst.