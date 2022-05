Mad Max-regisseur: ‘Tom Holkenborg mijn muzikale leermeester’

In Three thousand years of longing speelt Tilda Swinton narratoloog Alithea: een wetenschapper gespecialiseerd in verhalen en de kunst van het vertellen. Tijdens een congres in Istanbul koopt zij in de bazaar een flesje dat een djinn blijkt te bevatten. Al snel is de geest daadwerkelijk uit de fles, in de gestalte van Idris Elba.

Tilda Swinton en Idris Elba in ’Three thousand years of longing: zij als narratoloog Alithea, hij als geest uit de fles. Ⓒ Festival de Cannes

De djinn wil de narratoloog drie wensen laten doen, maar Alithea aarzelt. Want vanuit haar expertise weet zij dat zulke wensverhalen vaak een slechte afloop kennen. De film, gebaseerd op het korte verhaal The djinn in the nightingale’s eye van A.S. Byatt, is een raamvertelling die allerlei mythes samenbrengt, maar ook gaat over het grote mysterie van de liefde.

Gevraagd naar het belang van Tom Holkenborgs betrokkenheid bij Three thousand years of longing windt George Miller in Cannes geen doekjes om zijn antwoord: „Tom is een geweldige onderwijzer. Ik ben zelf helemaal niet muzikaal en hij heeft me op dat gebied heel veel geleerd. Zoals ik hem hopelijk iets over drama heb kunnen bijbrengen. Het mooie is ook dat hij op intellectueel vlak precies weet wat hij doet als het om muziek gaat, maar dat dat al die kennis zijn intuïtie nooit in de weg staat.”

Regisseur George Miller op de rode loper in Cannes. Ⓒ Festival de Cannes

De Australische cineast betreurde dat Holkenborg om persoonlijke redenen verhinderd was de première in Cannes bij te wonen. Ook bevestigde hij dat de Nederlander de filmmuziek voor zijn volgende fillm Mad Max: Furiosa zal componeren. „Sterker nog: we zijn er al mee bezig.”