Bioscopen denken al aan heropening met aanpassingen

De theaters gaan er niet vanuit dat dit op korte termijn al zal kunnen. Maar als de overheid toestemming geeft voor een gedeeltelijke heropening van zalen in een ’anderhalvemetersamenleving’, dan liggen de scenario’s wel klaar.

Bioscoopketen Vue zegt concreet te denken aan een situatie waarin theaters wel open kunnen maar waarin hygiëne en afstand houden ’bepalende factoren gaan worden’. Ook Pathé, de grootste exploitant van Nederland, bevestigt bezig te zijn met dit soort scenario’s, maar wil ook nog geen details hierover delen.

1 juni

Dit geldt ook voor het concern Kinepolis, dat onder meer in Utrecht een groot complex heeft. „Vanzelfsprekend staat de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers voorop, naast dat we natuurlijk graag onze gasten weer een leuk filmuitje willen bieden na een lange periode [email protected]”, stelt een woordvoerder.

Het is nog niet duidelijk wanneer bioscopen weer open mogen van de overheid. In principe geldt het verbod op bijeenkomsten met veel mensen tot 1 juni. De overheid komt op z’n laatst in de derde week van april met nieuwe aankondigingen.