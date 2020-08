Jubileumseizoen Miljoenenjacht eind deze maand van start

De opzet van Miljoenenjacht is door de coronamaatregelen niet veranderd. In de studio zijn nog steeds tien wijken vertegenwoordigd, maar er zitten per vak geen vijftig maar vijf deelnemers uit dezelfde wijkcode. Ook de groep ’koffermeisjes’ is kleiner.

Miljoenenjacht is sinds vorig jaar te zien bij SBS6. Het programma verhuisde met presentatrice Linda de Mol van RTL mee naar Talpa.