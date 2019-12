Sonja Bakker: ’De kerst die ik niet voor mogelijk hield…’

Sonja Bakker kan haar geluk niet op. In mei gaven de artsen haar vader nog maar enkele weken te leven, maar het lijkt inmiddels beter dan ooit te gaan met Theo Bakker. Ⓒ Hollandse Hoogte

Slecht nieuws was er deze zomer voor SONJA BAKKER (45). Het leek erop dat haar vader THEO (76) de kerst niet meer zou halen, nadat bij hem een zeer agressieve vorm van kanker was geconstateerd. Halsoverkop maakte de afslankkoningin met hem een ’afscheidsreis’ naar Ibiza. Maar inmiddels is er weer hoop, vertelt zij PRIVÉ. Ze spreekt zelfs van een ’kerstwonder’...