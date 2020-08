Olcay Gulsen: ’Huwelijk is overgewaardeerd instituut’

Olcay is anders gaan denken over het huwelijk. „Ik ben erachter gekomen dat ik toch niet zo’n typetje ben dat graag wil trouwen. Vroeger had ik dat wel, en wilde ik het groot, groter, grootst. Nu vind ik het toch een soort overgewaardeerd instituut”, vertelt ze aan Grazia.

Ruud en Olcay wonen sinds een paar maanden samen. Over de kledingstijl van haar liefje is ze nog altijd enthousiast. „Ruud heeft ook van die leuke spijkerbroeken met een hoge taille waar hij wijde t-shirts overheen draagt. Superleuk, maar ik vind hém gewoon heel leuk.”