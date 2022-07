Lil Kleine geeft teken van leven op sociale media

Lil Kleine hulde zich de laatste maanden in stilzwijgen, sinds het Openbaar Ministerie onderzoek naar hem doet wegens zware mishandeling van zijn toenmalige verloofde, Jaimie Vaes. Jorik Scholten werd toen aangehouden nadat er beelden naar buiten waren gekomen waarop te zien was dat hij Jamie met haar hoofd tussen een autodeur klemde. Vlak na het incident brak Jaimie met Lil Kleine. Kort voor het incident werd Lil Kleine nog veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub in Amsterdam. Jaimie liet begin april in een interview op televisie weten dat zij aangifte tegen haar ex had gedaan.

(Tekst loopt door onder de foto.)

Ⓒ Instagram

Het Openbaar Ministerie stelde eind juni dat het onderzoek naar de zaak nog steeds loopt. Jaimie meldde in juni in RTL Boulevard dat zij en Lil Kleine elkaar niet meer zien. Ook heeft de rapper geen contact meer met hun kind Lío. Het is onduidelijk of deze restrictie is opgelegd door de politie of dat de twee exen hier zelf voor gekozen hebben.

Managementbureau NAMAM, dat Lil Kleine jarenlang vertegenwoordigde, haalde de rapper na het incident van de website. Maar officieel brak het bureau nooit met hem. NAMAM weigert sinds februari stelselmatig vragen over de zaak en hun cliënt te beantwoorden. Ook Jaimie werd jarenlang door NAMAM vertegenwoordigd.