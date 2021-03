Nieuw haar voor Rogier (en het is geen pruik)

Het duurt nog even voordat hij weer kan wapperen met zijn blonde manen, maar het begin is er. Op Instagram deelt Rogier een foto waarop het resultaat te zien is van zijn bezoekje aan een Haagse haarkliniek.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Rogier met zijn ’nieuwe coupe’. Ⓒ Instagram

De 46-jarige RTL-ster hing afgelopen najaar zijn pruik – jarenlang zijn handelsmerk – aan de wilgen. Een kleine maand eerder publiceerde weekblad Privé een exclusieve foto waarop Rogier te zien is zonder zijn blonde lokken.

Ondertussen wonen Frank en Rogier, die zeventien jaar samen waren, sinds een tijdje gescheiden van elkaar. In een interview met RTL Boulevard liet de nestor van de twee onlangs nog weten dat het goed met hem gaat. „Rogier is zo veel jaren jonger dan ik. Ik heb mijn rust gekregen en hij zijn eigen wereld. Nou, hoe mooi kan het? En we kunnen nog samenwerken. Er is dus niets beter dan wat wij hebben.”