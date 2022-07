Suzan en Freek gaan trouwen

Suzan en Freek, die al veertien jaar samen zijn, delen een foto waarop te zien is dat ze elkaar knuffelen. „Eén week geleden in Berlijn… zei ze JA!” Wanneer de twee daadwerkelijk gaan trouwen, is nog niet bekend.

Suzan & Freek maken als jaren muziek samen. Het muzikale duo is bekend van hits als Als het avond is en De overkant.