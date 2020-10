Sylvie Meis: ’We willen onze relatie privé houden’

„Ik voel me zwevend op een wolk, eerlijk gezegd. Ik ben super, super gelukkig”, vertelt een dolgelukkige Sylvie aan RTL Boulevard. „Het was super mooi, iedereen was mooi aangekleed. Niclas had echt alles tot in de puntjes georganiseerd. Iedereen weet ook wel een beetje dat ik best wel een perfectionist ben. Hij heeft zo’n oog voor detail. Onze liefde kwam echt tot uiting in dat huwelijk. Dat zag je gewoon.”

Maar hoe goed het feest ook georganiseerd was, Sylvie’s ouders konden er vanwege het coronavirus niet bij zijn. „Het was beter zo, maar natuurlijk mis je ontzettend je ouders op zo’n dag. Het was heel emotioneel. Ze waren er gelukkig bij via een livestream.”

De pers daarentegen was er wél bij, al was dat tegen de wens van het koppel in. „We hebben vanaf het begin af aan geprobeerd om alles af te schermen”. Omdat de aanwezige fotografen duidelijk maakten niet op te geven, besloten Sylvie en Niclas dat ze wel móesten accepteren dat een volledig afgeschermde bruiloft er niet in zat. „Ik stond in mijn bruidsjurk te wachten en toen hebben ze gedreigd van: ’Als we nu te veel worden afgeschermd gaan we de ceremonie met geluidsoverlast verstoren’. En dat wilden we natuurlijk niet”, verklaart ze. „Op een gegeven moment móet je zeggen: ’We moeten het nu maar even laten gaan’ anders waren we nu nog niet getrouwd geweest!”

Opvallend is vooral dat Niclas steeds onherkenbaar op de foto’s staat. „We willen onze relatie zo veel als mogelijk privé houden. Nou, die slag heb ik al lang verloren, dat weten we allemaal. Maar hij nog niet en hij kan dat dus nog steeds afschermen door er voor te kiezen niet met zijn gezicht op mijn Instagram gepost te worden. Het is een juridische keuze.”