Kate Winslet heeft spijt van werken met Woody Allen en Polanski

„Wat deed ik in godsnaam met Woody Allen en Roman Polanski?”, vraagt ze zich hardop af in Vanity Fair. „Het is nu ongelofelijk hoe die mannen op zo’n voetstuk werden geplaatst. Het is verdomd schandelijk. En ik moet de verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat ik met beiden heb gewerkt.”

Kate benadrukt dat het schuldgevoel enorm knaagt. „Ik kan de klok niet terugdraaien. Ik worstel met de spijt, maar wat hebben we als we niet in staat zijn om alles gewoon eerlijk te zeggen?”