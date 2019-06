Nieuwe liefde voor ex-Utopiaan Rowena

Rowena maakt haar nieuwe liefde op Instagram bekend met twee foto’s en een tekst uit het nummer 24/7 van Meek Mill: „Loving the sh*t out of you, Fckng the sh*t out of you, for seven days straight.”

In maart maakten Rowena en Ruud bekend dat zij na tweeënhalf een punt achter hun relatie zetten. De twee leerden elkaar kennen in Utopia en deden daarna mee aan Temptation Island VIPS. Hoewel de twee zonder kleerscheuren uit de ultieme relatietest kwamen, besloten ze toch uit elkaar te gaan.