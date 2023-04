YouTuber Dylan Haegens vader geworden

„Wauw, we wisten niet dat de liefde zo intens kon zijn”, deelt het stel. „Met 2675 gram was ze wat kleiner dan verwacht, maar ze doet het zo ontzettend goed! Wij gaan de komende weken even genieten van deze liefdesbubbel.”

De naam van het meisje (Nami betekent golf in het Japans, red.) heeft een speciale betekenis voor de kersverse ouders. „Toen we elkaar ontmoetten kwamen we erachter dat onze namen een zelfde soort betekenis hadden. Dylan betekent zoon van de zee en Marit dochter van de zee. En nu is onze lieve Nami de golf die wij samen hebben voortgebracht.”