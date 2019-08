Halina Reijn klaar voor wereldpremière Instinct

Op Instagram delen Halina en Carice alvast foto’s en video’s van hun verschijning op de rode loper en hun verblijf in Locarno, waar ze de psychologische thriller maandagavond om 21.45 uur tonen aan het festivalpubliek. „We zijn er heel erg trots op”, zegt Halina in een video op het Instagram-account van hun eigen productiebedrijf Man Up. „Het is voor het eerst dat we samen echt iets hebben geïnitieerd en mede geproduceerd en geregisseerd en bedacht. Dus het is voor ons heel spannend, alsof je een kind de wereld in laat lopen.”

De thriller wordt in de open lucht vertoond op het Piazza Grande in Locarno. Het is voor het eerst dat een Nederlandse titel is geselecteerd voor dit prestigieuze onderdeel van het Zwitserse festival. Instinct vertelt over een ervaren psychologe in een tbs-kliniek (Van Houten) die geobsedeerd raakt met een zedendelinquent, een rol van Kenzari - of Sexy Jafar zoals Carice haar mannelijke tegenspeler noemt. „Het is een van mijn meest dierbare filmervaringen en misschien wel het beste wat ik tot nu toe heb gedaan. Ik heb zelden zo vrij gespeeld”, zei Carice eerder over haar hoofdrol.

Instinct opent eind september het Nederlands Film Festival in Utrecht. Distributeur September Film brengt Instinct op 3 oktober uit in de Nederlandse bioscopen.