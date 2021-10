Evi Hanssen en Vivienne van den Assem bij radioteam Ruud de Wild

Presentator Gijs Hakkert, die ook al eerdere seizoenen meedeed aan het radioprogramma van De Wild, doet ook weer mee. Hanssen en Van den Assem wisselen elkaar af. De Wild, die vanwege darmkanker in maart tijdelijk was gestopt met zijn programma, presenteert zijn eerste aflevering sinds maart vanuit het VUmc in Amsterdam samen met Hakkert en Hanssen.

De Wild is inmiddels weer helemaal kankervrij heeft zin om weer aan het werk te gaan. „Ik voel me beter dan ooit. Maandag 4 oktober ben ik weer te horen en alleen al van dit vooruitzicht krijg ik heel veel energie. Het is tijd om weer mooie dingen te maken”, zo liet hij eerder al weten. Zijn radioprogramma De Wild in de Middag is wekelijks van maandag tot en met donderdag te horen op NPO Radio 2.