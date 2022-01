Don’t Look Up scoort beste resultaten voor Netflix in een week

Ⓒ anp Kippa

De klimaatsatire Don’t Look Up, met Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence in de hoofdrollen, is een hit op streamingdienst Netflix. In totaal hebben Netflix-abonnees al 152 miljoen uur gekeken naar de film, die sinds 24 december te zien is.