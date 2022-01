Dit is de winnaar van The Big Balance

In de finale balanceerden de deelnemers op een twintig meter lang, paar centimeter breed koord in de nok van de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Op veertig meter hoogte wist Meijer het hoofd koel te houden en de hele afstand af te leggen. De zangeres had van tevoren niet verwacht dat ze zo een avontuurlijke show had kunnen winnen. "Ik heb mijn angsten overwonnen en dat geeft me een enorme boost voor de toekomst", aldus een trotse Meijer.

De koorddansers moesten in de eerdere afleveringen opdrachten uitvoeren die ook meetelden voor het eindklassement. Op voorhand was al duidelijk dat illusionist Hans Klok in ieder geval niet zou winnen. De 52-jarige Klok moest door een blessure die hij opliep tijdens de trainingen voortijdig afhaken.

Naast Meijer en Hans Klok deden olympisch windsurfkampioen Kiran Badloe, voormalig kickbokser Remy Bonjasky, basketballer Chatillla van Grinsven en realityster Dave Roelvink mee aan de driedelige show. Het programma werd gepresenteerd door Hélène Hendriks.