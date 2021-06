’Onder mijn bewind zal Archie nooit prins worden’

Het botert totaal niet meer tussen prins Charles en zijn jongste zoon Harry. Ⓒ ANP/HH

Hij zal nog even moeten wachten tot hij koning is, maar nu al loopt prins Charles (72) vooruit op die periode. Eén ding lijkt inmiddels vast te staan. Als Charles straks de Britse troon bestijgt, zal hij zijn kleinzoon Archie nooit de titel ’prins’ geven. En dat heeft in dit geval nu eens niet te maken met de vertroebelde relatie tussen hem en Harry en Meghan.