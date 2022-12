NPO over terugkeer Top 2000-letters: ’Eerst zien, dan geloven’

De NPO liet donderdag na de verdwijning weten aangifte te doen. Die aangifte kan niet worden ingetrokken. Sterker nog, het Openbaar Ministerie heeft de zaak volgens de NPO al in behandeling genomen. Het OM was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar. De politie heeft laten weten zo snel mogelijk een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de vereniging, omdat die de politie onnodig extra werk oplevert.

Het is voor de vereniging traditie om tijdens de jaarwisseling iets te stelen en na de jaarwisseling pas weer terug te zetten. Zo werden in eerdere jaren het beeld van André Hazes op de Dam in Amsterdam en de ringen van het Olympisch Stadion gestolen. „Normaal gesproken wordt een stunt op oudejaarsavond gepresenteerd en in het nieuwe jaar weer teruggebracht, maar in overleg met de betrokken partijen is afgesproken dat de letters in de ochtend van 31 december worden teruggeplaatst”, stelde de vereniging uit Oldeberkoop vrijdag.