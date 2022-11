Jimmy Kimmel gaat Oscars volgend jaar weer presenteren

Kimmel presenteerde de Oscars eerder al in 2017 en 2018. In een verklaring laat de presentator weten zin te hebben in de aanstaande editie op 12 maart. „Om voor de derde keer te worden uitgenodigd om de Oscars te presenteren is of een grote eer of een valstrik”, grapt Kimmel. „Hoe dan ook, ik ben dankbaar dat de Academy mij zo snel heeft gevraagd nadat alle goede mensen nee hadden gezegd.”

Dit jaar werden de Oscars nog gepresenteerd door een trio, actrices Amy Schumer, Regina Hall en Wanda Sykes. De ceremonie kreeg veel aandacht vanwege de klap die acteur Will Smith uitdeelde aan komiek Chris Rock nadat hij een grap over Smiths vrouw Jada Pinkett-Smith had gemaakt.