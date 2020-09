Anouk gaat trouwen: ’Eindelijk’

„Wow wat heb ik een leuk weekend gehad. Dominique had zich laten testen, zodat we ’s avonds laat de uitslag zouden krijgen en na een lange tijd weer even samen konden zijn”, begint de zangeres, die aan astma lijdt waardoor ze tijdens de coronacrisis tot een risicogroep behoort. „Om eerlijk te zijn kon ik niet wachten om zijn allergrootste wens in vervulling te laten gaan.”

Op de video zit Dominique geblinddoekt op een stoel in het Conservatorium Hotel in Amsterdam, waarop Anouk de belangrijke vraag stelt: ’lieve Dominique, wil je met me trouwen?’. De 26-jarige basketbalspeler reageert overrompeld, maar antwoordt volmondig ’ja’. „Ik ben helemaal aan het trillen. Eindelijk.” Dominique geeft aan dat dit is wat hij al heel lang wilde. „De laatste drie jaar al echt.”

Het duurt nog even voordat de bruiloft er gaat komen, laat Anouk in het bericht weten. „Aangezien wij allebei een bruiloft willen waar geknuffeld en gedanst kan worden, zullen we wel even geduld moeten hebben. But good things take time.”

Anouk heeft haar vriend en gezin dit jaar al een paar keer moeten missen. In het begin van de coronacrisis kwam ze vast te zitten in Marokko. Vlak na thuiskomst besloot ze in overleg met haar longarts in quarantaine te gaan, zodat haar kinderen en Dominique gewoon hun normale bezigheden konden doen, zonder een gevaar te vormen voor Anouk. Omdat zij zware astma heeft, loopt ze extra risico bij corona.

Bekijk ook: Dit verklapt Dominique over zijn relatie met Anouk