Cardi B voor 5 miljoen dollar aangeklaagd om tattoo op albumhoes

De tatoeage zit niet echt op het lichaam van het model, maar is er via Photoshop opgeplakt. Kevin Brophy, een Amerikaanse man die plots zijn tatoeage op een albumcover zag verschijnen, zegt dat zijn identiteit door Cardi B op een „vernederende en provocerende seksuele manier” is uitgebuit om zo haar carrière te lanceren.

De advocaten van Cardi B stellen volgens Billboard dat die beschuldiging richting de rapper „een pure fantasie” is, omdat de tattoo op een anonieme manier is gebruikt. Volgens de advocaten probeert Brophy „het legale equivalent van een lottoticket te verzilveren.”

Cardi B zal zelf komen getuigen bij de rechtszaak, die dinsdagochtend begint. Ook Kevin Brophy, de vrouw van Brophy en de tattoo-artiest die de desbetreffende tatoeage heeft gezet, gaan spreken in de rechtszaal. De verwachting is dat er komende vrijdag een uitspraak van de rechter is.